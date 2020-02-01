Китайцев начали предупреждать о вспышке вируса при помощи дронов

Об этом сообщило издание Global Times. Оно также опубликовало видео с примером работы китайской полиции. Из него видно, что полицейские подводят дроны поближе к людям на улице и без масок и начинают вещать о небезопасности такого времяпрепровождения. Людям говорят, что посидеть дома с едой и водой гораздо лучше, чем находиться снаружи. Тех, кто ходит без масок, призывают оные надеть. Одного мальчика даже заставили пуститься бегом из-за того, что «коронавирус опасен».

По сути, полицейские прикрепили к обычным дронам рацию и общаются с её помощью с жителями.