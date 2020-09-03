Китайцев обвинили в нежелании использовать собственные истребители вместо российских в военных конфликтах

Как пишет «Военное обозрение», Китай перебросил в приграничный район большое число истребителей российского производства «Су». Свами заявил, что это нужно воспринимать как сигнал к тому, чтобы Индия была готова к ответным действиям.

По данным источников в Индии, Китай перебросил несколько истребителей Су-30МК2 и только один собственный самолёт J-20. В Индии заметили, что «если бы с J-20 всё было в порядке, Китай, не задумываясь, перебросил бы именно их».