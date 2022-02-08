Китайцев обвинили в переманивании сотрудников Motorola для кражи технологий

Наука и технологии
Сегодня в 17:46
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Китайцев обвинили в переманивании сотрудников Motorola для кражи технологийИм грозит огромный штраф
Министерство юстиции США возбудило уголовное дело против китайской телекоммуникационной компании Hytera, обвинив её в сговоре с сотрудниками Motorola Solutions Inc с целью кражи технологий.
Утверждается, что китайцы хотели украсть технологию цифровой мобильной радиосвязи Motorola. Как выяснил минюст, Hytera нанимала сотрудников Motorola в Малайзии с заведомо преступной целью. В обвинительном заключении говорится, что китайцы занимались этим в период с 2007 по 2020 год, и что эти работники получали более высокую заработную плату и льготы, чем в Motorola. За это сотрудники должны были делиться коммерческой тайной.
Если Hytera признают виновной, ей будет грозить штраф в размере трёхкратной стоимости украденных коммерческих секретов, пишет Reuters.
Источник: Reuters