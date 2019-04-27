Китайцы готовят массовый выпуск смарт-очков

Открыть завод намереваются уже в сентябре. Таким образом, если Foxconn получит контракт на производство будущих смарт-очков Apple, то создавать их будут именно на этом заводе в Китае. Foxconn называет устройства, которую будут производить там для массового выпуска, smartwear, то есть «умной одеждой».

Foxconn также опубликовала отчёт о перспективах развития рынка носимых устройств в Китае. Согласно документу, в 2019 году мировые поставки смарт-устройств достигнут 136 миллионов. Этот рынок будет развиваться очень динамично, и уступит разве что смартфонам.