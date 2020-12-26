Китайцы испытали двигатель, который заставит самолёт облететь Землю за два часа

Кратко об испытаниях рассказывает Naked Science. Автор исследования сообщил, что двигатель может использоваться в разработке многоразовых орбитальных космопланов и гиперзвуковых самолётов нового поколения. Изделие назвали sodramjet.

Двигатель работает на водороде. Для его конструкции создали специальные сплавы, которые могли бы выдержать возникающие в ПВРД температуры. Двигатель применяет принцип зажигания топлива ударной волной.

К сожалению, пока проверить ПВРД на теоретическом пределе нельзя из-за отсутствия мощной аэродинамической трубы.