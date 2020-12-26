Наука и технологии
Сегодня 15:08
Китайцы испытали двигатель, который заставит самолёт облететь Землю за два часа
Но пока до практического применения далеко
Учёные из Китайской академии наук (CAS) испытали прототип прямоточного воздушно-реактивного двигателя (ПВРД) нового типа в аэродинамической трубе. Он работал на скорости воздушного потока в 9 Махов, но его теоретический предел достигает 16 Махов. Этот двигатель может заставить летательный аппарат облететь Землю за два часа.
Кратко об испытаниях рассказывает Naked Science. Автор исследования сообщил, что двигатель может использоваться в разработке многоразовых орбитальных космопланов и гиперзвуковых самолётов нового поколения. Изделие назвали sodramjet.
Двигатель работает на водороде. Для его конструкции создали специальные сплавы, которые могли бы выдержать возникающие в ПВРД температуры. Двигатель применяет принцип зажигания топлива ударной волной.
К сожалению, пока проверить ПВРД на теоретическом пределе нельзя из-за отсутствия мощной аэродинамической трубы.