Китайцы испытали самоходный грузовой корабль

Как сказано на сайте Государственного совета Китая, испытания судна прошли успешно. Состоялись они, кстати, в провинции Гуандун.

Тот факт, что корабль самоходный, должен существенно ускорить и обезопасить перевозку грузов. Дело в том, что автоматизированные транспортные системы уменьшат интервалы движения. Считается, что лучше всего самоходный корабль подойдёт для работы на регулярных челночных маршрутах.

«Цзиньдоуюнь 0 Хао» строила китайская компания Yunhang Intelligent с 2017 года. Это судно электрическое. Оно получило не только системы автоматического судовождения, но и дистанционного управления. Такие корабли в производстве будут обходиться на на 20% дешевле традиционных транспортных судов.