Китайцы начали испытания лазерного оружия с бесконечным боезапасом

Лазерное оружие может стрелять до тех пор, пока не будет отключено от источника питания. К тому же, использование такого оружия гораздо дешевле, чем использование обычного артиллерийского: стоимость выстрелов в несколько раз меньше.

Китайская лазерная установка может также сама измерять расстояние и сопровождать цель. Она поражает воздушные цели на расстоянии до 5 км. Судя по ролику, показанному на китайском телеканале CCTV, внешне установка похожа на американское оружие направленной энергии Laser Weapon System (LaWS). Китайская система монтируется на колёсную платформу, которую сопровождает передвижной генератор.