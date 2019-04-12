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Китайцы начали испытания лазерного оружия с бесконечным боезапасом

Оно может поражать цели на расстоянии до 5 км
Британское издание Jane's сообщило, что китайские военные приступили к испытаниям новой корабельной лазерной боевой установки. Главное преимущество установки — «неограниченный» боезапас.

Лазерное оружие может стрелять до тех пор, пока не будет отключено от источника питания. К тому же, использование такого оружия гораздо дешевле, чем использование обычного артиллерийского: стоимость выстрелов в несколько раз меньше.

Китайская лазерная установка может также сама измерять расстояние и сопровождать цель. Она поражает воздушные цели на расстоянии до 5 км. Судя по ролику, показанному на китайском телеканале CCTV, внешне установка похожа на американское оружие направленной энергии Laser Weapon System (LaWS). Китайская система монтируется на колёсную платформу, которую сопровождает передвижной генератор.

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