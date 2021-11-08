Китайцы начали продавать дорогие салфетки Apple по сниженной цене

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Китайцы начали продавать дорогие салфетки Apple по сниженной ценеУтверждают, что это те же самые салфетки
Недавно Apple начала продавать на своём сайте салфетку для дисплея стоимостью в 2000 рублей. Этот товар, конечно, вызвал много насмешек. Тем не менее было ожидаемо, что кто-то попытается заработать на шумихе. В Китае уже начали продавать такие же салфетки стоимостью всего в $2,50.
Как сообщает китайское издание Mydrivers, салфетки Apple появились в магазине Pinduoduo. Их предлагают купить за 16,79 юаней или $2,50. В Китае стоимость салфетки в официальном магазине Apple составляет 145 юаней или $22,7.
Источник пишет, что речь идёт не о подделке или аналогичной салфетке, а о том же самом продукте. Приводится цитата: «та же модель салфетки Apple, прямые продажи с фабрики. Это точно такой же товар, как на официальном сайте». Пока непонятно, правда ли это.
Источник: Worldstockmarket