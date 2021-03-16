Китайцы начали тестировать программу для обхода правил конфиденциальности Apple

Дело в том, что скоро Apple обновит ПО для смартфонов, и приложения, которые могут отслеживать пользователей, должны будут запрашивать разрешение на это. У представителей рекламной индустрии, которые используют отслеживание, есть опасения, что большинство пользователей откажется от опции.

Поэтому Китайская рекламная ассоциация (China Advertising Association, САА) создала новый метод отслеживания пользователей iPhone под названием CAID. Его и начали тестировать технологические компании. В САА, впрочем, утверждают, что CAID «не противоречит политике конфиденциальности Apple». Утверждается, что ассоциация активно взаимодействует с американской корпорацией.