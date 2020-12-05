Китайцы начнут масштабно вызывать искусственные снег и дождь к 2025 году

Контроль над погодой — не новая практика. Засев облаков был открыт ещё в 1946 году. Так называют введение в облака реагентов для изменения их фазового состояния с целью увеличить или уменьшить осадки.

Государственный совет КНР заявил, что программа засева облаков в стране будет расширена так, чтобы покрывать 2,1 млн квадратных миль. То есть будет покрыто около 56% от площади Китая.

Власти надеются, что инициатива поможет смягчить последствия катастроф наподобие засух, града и пожаров. В январе 2019 года Китай уже сообщал, что засев облаков помог предотвратить в Синьцзян 70% ущерба от града.