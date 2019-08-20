Китайцы начнут продавать клонированных котят

Кличка котёнка-клона — Чеснок. Его родила суррогатная кошка. О появлении Чеснока компания сообщила не сразу: дождались пока он окрепнет и докажет свою жизнеспособность.

Учёные сообщают, что клонировать кошек нелегко. И этот случай — один из немногих успешных в мире. Однако уже в скором времени Beijing Sino Valley начнёт предоставлять официальные услуги по клонированию. Создание копии любимого питомца обойдётся клиентам в 250 тысяч юаней (около 2 362 577 рублей по текущему курсу).

Кроме кошек компания планирует клонировать лошадей и почтовых голубей.

На фото: самая первая в мире клонированная кошка Copy Cat (2001 год)