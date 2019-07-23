Китайцы начнут продавать свои изношенные автомобили в нищих странах и в России

Об этом сообщило издание China Daily, ссылаясь на Министерство коммерции Китайской Народной Республики. В первую партию на экспорт вошли 300 автомобилей. Общая их стоимость составила $2,5 миллиона.

Им предстоит пройти таможенное оформление, а затем они будут отправлены в Россию, Камбоджу, Нигерию и Мьянму.

Напомним, торговать подержанными автомобилями китайским регионам разрешили недавно. В мае был утверждён список регионов Китая, которым можно это делать. В него вошли Пекин, Шанхай, Тяньцзинь и провинция Гуандун.

Стоит отметить, что самыми популярными китайскими автомобилями в России в 2019 году стали кроссоверы Lifan X60, Lifan Myway, Chery Tiggo 3, Zotye T600.

Фото: Авто.ру