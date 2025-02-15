Китайцы намного сильнее доверяют ИИ, нежели американцы: анализ Edelman

Доверие к искусственному интеллекту также выше в таких развивающихся странах, как Индия (77%), Нигерия (76%) и Таиланд (73%). В то же время доверие к ИИ ниже всего в таких странах, как Ирландия (24%), Австралия (25%) и Великобритания (28%).

В США демократы (38%) доверяют ИИ больше, чем республиканцы (34%). Люди с высоким уровнем дохода (51%) также более доверчивы, чем люди со средним (45%) или низким уровнем дохода (36%).

Эксперты говорят, что доверие к технологиям в целом снизилось, а опасения по поводу потери работы и дезинформации, вызванной ИИ, растут. Джастин Уэсткотт из Edelman предупреждает, что для того, чтобы ИИ получил широкое признание, компании должны четко объяснить его преимущества.