Китайцы нашли способ заряжать дроны лазером прямо в воздухе

Устройство работает сразу двумя способами. Так, один слой превращает свет лазера в энергию, а другой собирает тепло, которое при этом образуется, и тоже превращает его в дополнительную мощность.

Сходу создать такое устройство не получилось. Главная проблема была в том, что лазер сильно нагревал приёмник (до 80−90 градусов). Чтобы решить эту проблему, учёные добавили в приёмник специальные нанокристаллы. Также они сделали в крыльях дрона воздушные каналы.

В результате система показала эффективность 38,49% — один из лучших показателей для подобных технологий, хвалятся исследователи.

Пока что испытания проводились только в помещении.