Китайцы нашли способ заряжать дроны лазером прямо в воздухе

Опубликовано 13 августа 2026, 09:031 мин.
Китайцы нашли способ заряжать дроны лазером прямо в воздухеМожет позволить беспилотникам находиться в воздухе практически бесконечно
Учёные из Гражданского авиационного университета Китая создали специальный приёмник для дрона. Он улавливает лазерный луч, направленный с земли, и превращает его в электричество.
© Ferra.ru
Устройство работает сразу двумя способами. Так, один слой превращает свет лазера в энергию, а другой собирает тепло, которое при этом образуется, и тоже превращает его в дополнительную мощность.
Сходу создать такое устройство не получилось. Главная проблема была в том, что лазер сильно нагревал приёмник (до 80−90 градусов). Чтобы решить эту проблему, учёные добавили в приёмник специальные нанокристаллы. Также они сделали в крыльях дрона воздушные каналы.
В результате система показала эффективность 38,49% — один из лучших показателей для подобных технологий, хвалятся исследователи.
Пока что испытания проводились только в помещении.
Источник:tomshardware
Автор:Максим Многословный
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