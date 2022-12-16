Китайцы научились собирать литий и водород из морской воды

Одна из проблем возобновляемого производства водорода заключается в том, что для него используется пресная вода, который в разы меньше морской. Поэтому технологии, позволяющие получать водород электролизом из морской воды, являются жизненно важной областью исследований.

Можно опреснять морскую воду и затем разделять ее, но это не лучшее решение: большая часть энергии теряется в процессе опреснения, а это повышает цену производимого водорода. Существует также множество установок для прямого электролиза морской воды, но большинство из них “умирает” слишком быстро, чтобы быть полезными в коммерческом смысле.

Исследователи из китайского Нанкинского технического университета считают, что нашли способ решить эту проблему. Команда продемонстрировала установку прямого электролиза морской воды, которая проработала более 133 дней без сбоев. Они утверждают, что она эффективна, масштабируема и работает так же, как сплиттер пресной воды, "без заметного увеличения эксплуатационных расходов".

Более того, команда провела небольшое тестирование, чтобы узнать, как их процесс испарения влияет на концентрацию лития в морской воде. Они обнаружили 42-кратное увеличение концентрации, и им удалось осадить несколько кристаллов карбоната лития.