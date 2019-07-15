Китайцы назвали самое ужасное российское оружие

Это тяжёлая огнемётная система ТОС-1А «Солнцепёк». Её оценили журналисты издания Sina. В статье они назвали ТОС-1А «огнемётным танком», но, на самом деле, танка в конструкции системы нет. Это многоствольная ракетная установка, которая стреляет термобарическими или зажигательными снарядами. Их дальность достигает 12 километров.

Все эти ракеты ТОС-1А выстреливает залпом в течение 7 секунд. Как пишут китайские журналисты, термобарические снаряды уничтожают всё живое даже под землёй.

Система поступила на вооружение около 10 лет назад. По информации китайского издания, поводом для её создания стал печальный опыт ведения уличных боев в Грозном.