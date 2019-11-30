Китайцы назвали тайную ядерную державу

Как пишут «Известия», ссылаясь на Sohu, это страной является Япония. Благодаря гражданским АЭС она якобы смогла создать большое количество ядерного топлива, которого должно хватить примерно на шесть тысяч ядерных бомб.

«Ядерная держава затаилась у ворот Китая, но это не Россия или США, а Япония, которая всегда оставалась в тени», — написано в материале.

Его автор напоминает, что японские вооружённые силы входят в десятку мировых лидеров по боеспособности. Да и технологический уровень государства высок. Хоть Японии и не разрешено создавать ядерное оружие, страна уже стала лидером в ядерных технологиях из-за гражданского применения. Поэтому в случае начала военных действий Япония вполне способна легко разработать оружие.

На сегодняшний день ядерными державами официально признаны США, Россия, Великобритания, Франция и Китай.