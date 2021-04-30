Китайцы объединят новый истребитель в «стаи» с беспилотниками

Как пишет «Ленту.ру», это самолёт будет оснащаться также мощной системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Беспилотники же могут служить в качестве «приманки» для вражеских машин. Кроме того, дроны могут собирать разведывательные данные и проводить атаки на системы противовоздушной обороны (ПВО).

Китайцы считают, что такие возможности J-20 сделают его для врага «настоящим кошмаром».

Недавно стало известно, что китайские истребители больше не будут оснащаться российскими двигателями АЛ-31Ф. Китай намерен оснащать J-20 собственными двигателями серии WS. Российские двигатели также называли одним из недостатков истребителей — они якобы не дают самолёту быть малозаметным.