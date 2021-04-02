Китайцы обманули госсистему поддельными лицами с «чёрного рынка»

Сообщается, что два китайцы с 2018 года обманывали систему проверки личности налоговой службы. Им удавалось подделывать накладные благодаря этому.

Мошенники покупали фотографии высокого качества и поддельные личные данные на «чёрном рынке». Отмечается, что стоит такая информация всего $5-$38. Снимки мужчины обрабатывали с помощью дипфейк-технологии. В итоге из фотографии делали ролик, на котором лица кивали, моргали, двигались и открывали рот.

Мошенники также использовали перепрошитые смартфоны. В таких устройствах система получает не изображения лица с фронтальной камеры для аутентификации, а заранее подготовленное видео.

Преступники выдавали своим клиентам поддельные налоговые накладные. За два года они заработали на этом $76,2 млн.