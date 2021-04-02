Наука и технологии
Сегодня в 19:22
Китайцы обманули госсистему поддельными лицами с «чёрного рынка»
Использовали deepfake
В Китае обвинили двух жителей, которые обманывали государственные системы распознавания лиц. Они покупали фотографии на «чёрном рынке», «оживляли» их дипфейк-технологией и применяли для мошенничества.
Сообщается, что два китайцы с 2018 года обманывали систему проверки личности налоговой службы. Им удавалось подделывать накладные благодаря этому.
Мошенники покупали фотографии высокого качества и поддельные личные данные на «чёрном рынке». Отмечается, что стоит такая информация всего $5-$38. Снимки мужчины обрабатывали с помощью дипфейк-технологии. В итоге из фотографии делали ролик, на котором лица кивали, моргали, двигались и открывали рот.
Мошенники также использовали перепрошитые смартфоны. В таких устройствах система получает не изображения лица с фронтальной камеры для аутентификации, а заранее подготовленное видео.
Преступники выдавали своим клиентам поддельные налоговые накладные. За два года они заработали на этом $76,2 млн.