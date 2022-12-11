Китайцы обвинили США в краже технологий с Тайваня

Первое предприятие будет запущена в эксплуатацию в 2024 году и будет производить чипы, изготовленные с использованием 4-нм техпроцесса TSMC. Второй завод будет производить 3-нм чипы для Apple и других компаний, начиная с 2026 года.

Global Times называет это «чёрным поворотом» в мировой полупроводниковой промышленности и обвиняет США в том, что они обманом заставили TSMC построить новые заводы в Аризоне. В целом, газета обвиняет Америку в краже самых важных технологий в мире у «нашего Тайваня».