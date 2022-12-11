Китайцы обвинили США в краже технологий с Тайваня

11:56, 11 декабря 2022
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Китайцы обвинили США в краже технологий с ТайваняНазвали остров своим
Китайская газета Global Times выпустила редакционную статью, в которой раскритиковала планы TSMC построить два завода в Соединённых Штатах. Китайцы считают, что американцы воруют технологии у «их» Тайваня.
Фото: Unsplash
Первое предприятие будет запущена в эксплуатацию в 2024 году и будет производить чипы, изготовленные с использованием 4-нм техпроцесса TSMC. Второй завод будет производить 3-нм чипы для Apple и других компаний, начиная с 2026 года.
Global Times называет это «чёрным поворотом» в мировой полупроводниковой промышленности и обвиняет США в том, что они обманом заставили TSMC построить новые заводы в Аризоне. В целом, газета обвиняет Америку в краже самых важных технологий в мире у «нашего Тайваня».