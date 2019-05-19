Китайцы объявили бойкот Apple из-за ссоры Huawei с США

На прошлой неделе Министерство торговли США внесло Huawei в чёрный список, запретив компаниям сотрудничать с ней без специального разрешения. Это вызвало возмущение у китайской общественности. В ответ многие китайцы решили бойкотировать американскую компанию Apple.

В Weibo пользователи начали активно сравнивать айфоны с устройствам от Huawei, указывая на недостатки первых. Многие жители Китая заявили, что готовы отказаться от своих смартфонов Apple и купить вместо них продукцию отечественного производителя.

Интересно, что ещё отчёты за последний квартал 2018 года показывали снижение продаж техники Apple в Китае на 20% и рост продаж смартфонов от Huawei почти на 25%.