Китайцы определили первую цель России в мировой войне

Авторы материала предложили читателю представить гипотетическую ситуацию, в которой при обострении противоречий между государствами может начаться Третья мировая война. Китайцы задались вопросом, кто же станет первой мишенью для России при таком сценарии?

Авторы сразу отмели США. Но их мнению, армия этой страны — самая мощная в мире, и Россия просто не осмелится напасть на Соединённые Штаты.

Европейские державы тоже не станут целями для России. Зато у Украины якобы есть все шансы на эту роль. Эксперты считают, что Москва в первую очередь захватит Киев для того, чтобы сформировать прочную линию обороны.