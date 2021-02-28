Китайцы показали экран, который гнётся в разные стороны

Новую технологию экрана назвали 360°. В ролике видно, что экран BOE может сгибаться не только в одну сторону. Сейчас «односторонние дисплеи» применяются во всех выпущенных моделях складных смартфонов. Однако, если технология BOE, получит распространение, могут появиться устройства, которые складываются как внутрь, так и наружу: