Наука и технологии
Сегодня в 15:56
Китайцы показали экран, который гнётся в разные стороны
Технология BOE
Китайский производитель BOE сейчас ассоциируется с разработкой гибких дисплеев, и не зря. Компания показала экран, который может гнуться в разные стороны.
Новую технологию экрана назвали 360°. В ролике видно, что экран BOE может сгибаться не только в одну сторону. Сейчас «односторонние дисплеи» применяются во всех выпущенных моделях складных смартфонов. Однако, если технология BOE, получит распространение, могут появиться устройства, которые складываются как внутрь, так и наружу:
Сейчас BOE уже наладила массовое производство гибких экранов и поставляет их ведущим производителям смартфонов. Ресурс дисплеев компании достигает 200 000 изгибов наружу при радиусе 5 мм и внутрь при радиусе 3 мм. Кроме того, у BOE есть технология прозрачных дисплеев.