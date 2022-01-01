Китайцы показали новые фотографии Марса

Помимо полярных ледяных шапок, состоящих из сухого и водяного льдов, на фото можно увидеть кратер имени советского конструктора Сергея Королёва и дюнное поле Олимпия.

«Тяньвэнь-1» был запущен 23 июля 2020 года в рамках первой космической миссии Китая на Марс. Сейчас аппарат находится более чем в 350 млн километров от Земли. Он проработал на Марсе 225 марсианских дней (средняя продолжительность суток там составляет 24 часа 37 минут).