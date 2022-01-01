Китайцы показали новые фотографии Марса

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Китайцы показали новые фотографии МарсаЧетыре снимка
В честь Нового года Национальное космическое управление Китая опубликовало четыре фотографии Марса, сделанные зондом «Тяньвэнь-1». Он работает на Красной планете с февраля 2021 года вместе с марсоходом «Чжуронг».
На фото показаны сам зонд и виды Марса, есть и снимки орбитального аппарата «Тяньвэнь-1», Северной полярной шапки и марсохода «Чжуронг».
Помимо полярных ледяных шапок, состоящих из сухого и водяного льдов, на фото можно увидеть кратер имени советского конструктора Сергея Королёва и дюнное поле Олимпия.
«Тяньвэнь-1» был запущен 23 июля 2020 года в рамках первой космической миссии Китая на Марс. Сейчас аппарат находится более чем в 350 млн километров от Земли. Он проработал на Марсе 225 марсианских дней (средняя продолжительность суток там составляет 24 часа 37 минут).
Источник: РБК