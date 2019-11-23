Китайцы похвастались истребителями с «фантастическими» кабинами

Журналисты заявили, что в ближайшем будущем кабина J-20 станет просто «фантастической». В частности она получит современные бортовые комплексы и системы. В репортаже их назвали «воплощением научной фантастики». Наиболее яркой частью кабины журналисты считают полноразмерный многофункциональный дисплей.

Новые системы помогут пилоту получать больше полезной информации о полёте. Как говорят репортёры, «исчерпывающую тактическую информацию на земле и в небе».

Дисплей же поддерживает голосовое управление и объединён со шлемом пилота. На экран будут выводиться сведения о ракетных пусках и работе систем радиоэлектронного подавления.

Журналисты пришли к выводу, что технологии позволят сделать J-20 «истребителем глубокого проникновения» в зону действия противовоздушной обороны (ПВО) противника.