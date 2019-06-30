Китайцы построили крупнейший в мире аэропорт

Об этом сообщает «РИА Новости». Как рассказал журналистам руководитель проекта строительства, Дасин — крупнейший в Китае транспортный центр, а не просто аэропорт. Работать он начнёт 30 сентября, в канун Дня образования Китайской Народной Республики.

Состоит аэропорт только из одного терминала, который с высоты птичьего полёта символизирует «золотого феникса». Его площадь равна миллиону квадратных километров. У Дасина четыре взлётно-посадочных полосы. Сообщается, что он может принимать до 620 тысяч рейсов в год. К 2025 году его пропускная способность достигнет 72 миллионов человек.

Крышу Дасина уже признали самой большой в мире стальной крышей терминала аэропорта. По площади она сопоставима с 25-ю футбольными полями.