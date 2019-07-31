Китайцы построили самый огромный поворотный мост

Весит поворотный мост 46 тысяч тонн, а в длину составляет 263,6 метра. Проходит он над железной дорогой между Пекином и Гуанчжоу. Состоит мост из двух частей, которые установлены на сферических шарнирах, что позволяет им двигаться. Диаметр каждого шарнира равен 6,5 метра. Это, кстати, тоже рекордные значения.

Чуть больше, чем за час мост способен развернуться на 52,4 градуса. Это позволяет сократить до минимума остановку движения поездов под ним. Поворотные мосты в Китае — не новинка. Они помогают оптимизировать транспортный трафик.