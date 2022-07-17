Китайцы построят «самый мощный радар» для защиты от астероидов

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Китайцы построят «самый мощный радар» для защиты от астероидовБудет мониторить их
Китайские специалисты начали строить то, что, по их утверждению, является самой мощной радиолокационной системой в мире. Она поможет защитить Землю от астероидов, своевременно обнаруживая их.
Систему под названием China Fuyan строит Пекинский технологический институт. По сути, она состоит из множества антенн, каждая диаметром от 25 до 30 метров. Все вместе они смогут наблюдать за астероидами с высоким разрешением в пределах 150 млн км, то есть примерно на расстоянии от Земли до Солнца.
Помимо отслеживания астероидов в задачи системы будет входить в принципе изучение околоземного пространства. В частности, радар сможет помочь в космическом зондировании.
На сегодня завершено строительство первых двух антенн массива. Их намерены протестировать в сентябре.