Китайцы превратили транспортный самолёт в летающий танкер

Самолёт заметили в полёте с выпущенной заправочной системой «шланг-конус». На одном из первых испытаний к летающему танкеру приблизился истребитель J-20. Скорее всего, тестировали дозаправку в воздухе.

Сообщается, что транспортный самолёт Y-20 имеет длину 47 метров, высоту — 15 метров, размах крыла — 45 метров. Он может развивать скорость до 830 километров в час. При полной загрузке самолёт может пролететь до 4,4 тысячи километров. Транспортник способен перевозить грузы массой до 66 тонн.

Летающий танкера на базе Y-20 в свою очередь способен перевозить до 90 тонн топлива. Также он получил систему подачи топлива «шланг-конус».