Китайцы придумали, как безопасно приземлять гиперзвуковые беспилотники

Современный самолёт полагается на программное обеспечение, чтобы совершить посадку, но люди могут вмешаться, если что-то пойдёт не так. Однако на гиперзвуковой скорости даже самый быстрый компьютер управления полётом может оказаться неспособен вычислить всё вовремя.

Благодаря китайским исследователям, засекреченная модель гиперзвукового беспилотника теперь может на гиперзвуковых скоростях выходить на безопасную траекторию посадки. Бортовые компьютеры учитывают только две величины: давление воздуха и высоту. Кроме того, для каждой посадки высчитываются три модели снижения вместо одной. В зависимости от вышеуказанных показателей бортовой компьютер выберет нужную модель.