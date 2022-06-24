Китайцы придумали, как получать детей без сперматозоида и яйцеклетки

Если говорить точнее, китайские ученые смогли искусственным путём создать жизнь из плюрипотентных стволовых клеток. Такие могут превращаться во все типы клеток, кроме клеток внезародышевых органов. Обработанные клетки учёные ввели в ранний эмбрион мыши. Это показало, что поведение клеток совпадает как в эмбрионе, так и в чаше Петри.

Исследователи смогли вырастить клетки в лабораторных условиях. Учёные отметили, что тут возникают этические вопросы. Выращенные с нуля в лаборатории организмы могут помочь изучать эмбрионы и даже ускорить эволюцию вида, но их применение может вызвать споры в обществе.