Китайцы придумали, как получать детей без сперматозоида и яйцеклетки

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Китайцы придумали, как получать детей без сперматозоида и яйцеклеткиНо это может быть спорно с этической точки зрения
Учёные из Университета Циньхуа заявили, что нашли альтернативный способ зарождения жизни. Для него не нужны половые клетки — сперматозоид и яйцеклетка.
Если говорить точнее, китайские ученые смогли искусственным путём создать жизнь из плюрипотентных стволовых клеток. Такие могут превращаться во все типы клеток, кроме клеток внезародышевых органов. Обработанные клетки учёные ввели в ранний эмбрион мыши. Это показало, что поведение клеток совпадает как в эмбрионе, так и в чаше Петри.
Исследователи смогли вырастить клетки в лабораторных условиях. Учёные отметили, что тут возникают этические вопросы. Выращенные с нуля в лаборатории организмы могут помочь изучать эмбрионы и даже ускорить эволюцию вида, но их применение может вызвать споры в обществе.