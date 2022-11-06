Китайцы проведут эксперимент по спариванию обезьян в космосе

Чжан Лу, научный сотрудник Китайской академии наук в Пекине, возглавляющий разработку вспомогательного оборудования для научных исследований на китайской космической станции "Тяньгун", сказал, что эксперимент будет проводиться в Вэньтяне, самом большом модуле космической станции, который в основном используется для экспериментов в области наук о жизни.

После изучения более мелких существ "будут проведены некоторые исследования с участием мышей и макак, чтобы посмотреть, как они растут или даже размножаются в космосе", - сказал Чжан. "Эти эксперименты помогут улучшить наше понимание адаптации организма к микрогравитации и другим космическим условиям".

Кехкой Ки, профессор медицинской школы Университета Цинхуа, сказал, что трудности, связанные с проведением биологических экспериментов в космосе, возрастают в геометрической прогрессии с увеличением размера используемых животных. "Астронавтам придется кормить их и удалять отходы", - сказал он.

Но обезьяны “имеют больше сходства с человеком". По словам Ки, по мере того, как все больше стран планируют создать долгосрочные поселения на орбите вокруг Луны или Марса, "такие эксперименты будут необходимы".