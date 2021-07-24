Китайцы пытались улучшить свои танки американскими технологиями

Мнения экспертов о типе танка расходятся. Кто-то считает, что это разновидность среднего Type 59 или его дальнейшего развития — Type 69. Кто-то говорит, что это модернизированная версия Type 62, известного также как WZ-131.

Об базовой машины танк на фото отличается доработанной ходовой частью. В ней использовались конструкторские решения, применявшиеся на американских лёгких танках. В частности, это новые гусеничные ленты, пять опорных катков малого диаметра и три поддерживающих ролика с каждого борта. Кроме того, на машину ставили более мощный двигатель. Выхлопные патрубки при этом были выведены на правый борт. Что касается пушки, то у неё увеличили длину. На наводчик добавили лазерный дальномер и ночной инфракрасный прицел с прожектором подсветки.

Танк не стали производить серийно.