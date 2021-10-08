Китайцы скопировали украинскую ракету

Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на Defence Blog. Китайская ракета называется HD-1A. Её представили на авиасалоне Airshow China 2021 в Чжухае. Эксперты говорят, что китайское оружие «во всех отношениях» выглядит как ракета «Молния».

Китайскую HD-1A разрабатывала компания Guangdong Hongda Blasting. Она предназначена для ударов по наземным и морским целям, может летать со сверхзвуковой скоростью. Сообщается, что ракета способна поражать важные объекты инфраструктуры и укрепленные строения противника. HD-1A входит в состав комплекса вместе с системой управления и пусковой установкой.

Что касается украинской «Молнии», то она предназначена для вооружения истребителей Су-27 и бомбардировщиков Су-24М. Скорость её полёта должна превышать две тысячи километров в час.