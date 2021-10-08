Наука и технологии
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Китайцы скопировали украинскую ракету

«Молнию»
В Китае показали концепцию новой крылатой ракеты. Специалисты заявили, что это копия украинской ракеты «Блискавка» («Молния»).
Китайцы скопировали украинскую ракету

Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на Defence Blog. Китайская ракета называется HD-1A. Её представили на авиасалоне Airshow China 2021 в Чжухае. Эксперты говорят, что китайское оружие «во всех отношениях» выглядит как ракета «Молния».

Китайскую HD-1A разрабатывала компания Guangdong Hongda Blasting. Она предназначена для ударов по наземным и морским целям, может летать со сверхзвуковой скоростью. Сообщается, что ракета способна поражать важные объекты инфраструктуры и укрепленные строения противника. HD-1A входит в состав комплекса вместе с системой управления и пусковой установкой.

Что касается украинской «Молнии», то она предназначена для вооружения истребителей Су-27 и бомбардировщиков Су-24М. Скорость её полёта должна превышать две тысячи километров в час.