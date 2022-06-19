Китайцы создадут ГМ-рис, способный расти даже в жару

Если быть точнее, исследователи из раскрыли механизм, с помощью которого клеточная мембрана риса воспринимает внешние сигналы теплового стресса, прежде чем связываться с хлоропластами. Слишком высокая температура может повредить хлоропласты, и урожайность тогда становится низкой.

Учёные идентифицировали два гена: Thermo-tolerance 3.1 (TT3.1) и Thermo-tolerance 3.2 (TT3.2). Они взаимодействуют друг с другом, повышая термоустойчивость риса и снижая потери урожая зерна, вызванные тепловым стрессом. Оказалось, что накопление TT3.2 вызывает повреждение хлоропластов, но TT3.1 стабилизирует процесс.

Исследователи использовали гибридизацию, чтобы перевести гены ТТЗ африканского риса в азиатские виды. Полевые испытания показали, что новый вид более устойчив к жаре — может выдерживать до 38 градусов по Цельсию без потери урожая, в то время как обычные виды начинают страдать при жаре выше 35 градусов.