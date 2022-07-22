Китайцы создали лазер, которым можно «писать» в воздухе

Исследователи говорят, что лазер может рисовать узоры в любом месте, используя ультракороткие импульсы, чтобы отрывать электроны от молекул воздуха и превращать их в свет. По сути, создаётся плазма или ионизированный газ.

Из-за чрезвычайно короткой продолжительности импульсов пиковая мощность лазерной «ручки» может достигать миллиона мегаватт, что недалеко от общей мощности по выработке электроэнергии в Соединённых Штатах.