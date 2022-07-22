Китайцы создали лазер, которым можно «писать» в воздухе

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Китайцы создали лазер, которым можно «писать» в воздухеРисовали иероглифы
Китайские учёные продемонстрировали лазер, который может создавать иероглифы прямо в воздухе. Лазеры уже использовались для создания ряда оптических иллюзий, но раньше им требовалась пыль или облака в качестве среды. Новое устройство обходится и без этого.
Исследователи говорят, что лазер может рисовать узоры в любом месте, используя ультракороткие импульсы, чтобы отрывать электроны от молекул воздуха и превращать их в свет. По сути, создаётся плазма или ионизированный газ.
Из-за чрезвычайно короткой продолжительности импульсов пиковая мощность лазерной «ручки» может достигать миллиона мегаватт, что недалеко от общей мощности по выработке электроэнергии в Соединённых Штатах.
Учёные надеются, что однажды эта технология найдет практическое применение в таких областях, как высокоточное производство, визуализация мозга, медицинские инструменты и квантовые вычисления.