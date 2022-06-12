Китайцы создали мозговой имплант для «беспроводной связи»Операторы могут передавать мысли друг другу
Отмечается, что представленная электромагнитная метаповерхность с интерфейсом мозг-компьютер может не только переводить сигналы мозга оператора в команды, но и даже осуществлять беспроводную «мысленную связь» между двумя операторами.
Перед человеком размещается дисплей для отображения команд. Оператор просто смотрит на нужную команду, а система понимает это и срабатывает.
Учёные уже продемонстрировали работу прототипа. Они осуществили беспроводную передачу текста от одного оператора к другому. Было показано, что когда целевая буква декодируется из сигнала ЭЭГ, на метаповерхности выполняется последовательность кодирования на основе ASCII. Система второго оператора принимает сигнал и представляет результат на дисплее. Среднее время ввода каждого символа составило около 5 секунд.