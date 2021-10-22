Китайцы создали робота-подрывника спутников

Устройство создали в Хунаньском оборонном политехническом институте. Робот весит всего 3,5 килограмма и по форме похож на сопло Лаваля. При этом взрыв, который устраивает робот, можно принять за неисправность двигателя. Если всё правильно рассчитать, тепло от взрыва частично превращается в кинетическую энергию и приводит к повреждениям внутренней части спутника. Снаружи же аппарат будет казаться целым.

Что интересно, робот способен находиться внутри спутника продолжительное количество времени. Если надо, устройство сможет отсоединиться от аппарата.

Стоит отметить, что противоспутниковое оружие разрабатывают многие страны, в том числе Россия, Индия, США и Франция.