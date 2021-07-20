Китайцы создали самый быстрый поезд в мире

Пока рекорд скорости для поездов на магнитной подушке принадлежит японскому составу Series L0 (A07). Он разогнался до 603 километров в час. У китайской новинки есть все шансы побить рекорд. В январе сообщалось, что прототип этого поезда может достичь даже 620 километров в час.

Конечно, это всё крайние значения. Поезда на магнитной подушке, которые находятся в регулярной эксплуатации, развивают куда меньшую скорость. Быстрейший из таких передвигается со скоростью до 431 километра в час. Он ходит из Шанхая в местный аэропорт.