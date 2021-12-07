Китайцы создали самый мощный в мире электромагнитный пистолет

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Китайцы создали самый мощный в мире электромагнитный пистолетПушку Гаусса
Китайский Военно-морской инженерный университет в Ухане разработал прототип оружия, которое содержит три катушки, генерирующие электромагнитное поле. В разработке учёные применяли методы искусственного интеллекта.
Сообщается, что китайцы создали пистолет Гаусса рекордной мощности. Пистолет, или пушка Гаусса — это одна из разновидностей электромагнитного ускорителя масс. Внутри ствола есть проводящие катушки, на которые подаётся импульс тока. Это и создаёт электромагнитное поле, которое разгоняет намагниченный снаряд — он выстреливает из ствола.
Преимущество такой пушки — в бесшумной стрельбе с малой отдачей. Китайский прототип имеет длину ствола 12 сантиметров, а его дульная энергия достигает 150 джоулей, что сопоставимо с огнестрельными винтовками мелкого калибра. Что интересно, эффективность оружия удалось улучшить с помощью нейросети.
Источник: SCMP