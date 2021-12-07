Китайцы создали самый мощный в мире электромагнитный пистолет

Сообщается, что китайцы создали пистолет Гаусса рекордной мощности. Пистолет, или пушка Гаусса — это одна из разновидностей электромагнитного ускорителя масс. Внутри ствола есть проводящие катушки, на которые подаётся импульс тока. Это и создаёт электромагнитное поле, которое разгоняет намагниченный снаряд — он выстреливает из ствола.