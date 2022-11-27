Китайцы создали табак, производящий кокаин

Кокаин — это опасный наркотик, получаемый из листьев коки. Теперь учёные определили биологический механизм, который стоит за этим. Ранее исследователи смогли проследить образование кокаина до промежуточного соединения, производного оксибутановой кислоты МРОА. В новой работе удалось узнать, что происходит дальше.

Оказалось, что молекулы МРОА должны проходить через реакции метилирования и окислительной циклизации. Учёные также определили участки, которые кодируют белки, катализирующие соотвествующие реакции: метилазы и оксидазы. Эти гены затем переносили в табак Бентхама (Nicotiana benthamiana).

В результате в его листьях было до 400 нанограммов кокаина на миллиграмм высушенной массы. Это менее пяти процентов от того, что содержится в листьях кокаинового куста.

Учёные подчеркнули, что их работа не принесёт никакой пользы нелегальному бизнесу, связанному с наркотиками.