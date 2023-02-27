Наука и технологии
16:05, 27 февраля 2023
1 мин.

Китайцы создали устройство для поцелуев на расстоянии

Выглядит довольно жутко

Инженеры из Китая представили устройство, имитирующее губы. Оно должно помочь целоваться парам, живущим на расстоянии.

Китайцы создали устройство для поцелуев на расстоянии

Фото: Global Times

Устройство имитирует давление, движение и тепло губ партнёра, а также передаёт звуки поцелуев, чтобы сделать их максимально реалистичными. Люди также могут использовать устройство, когда партнёр находится поблизости, но физический контакт невозможен — например, если у кого-то есть инфекция полости рта или Covid.

Устройство работает через интернет. Пользователям нужно вставить свой смартфон в верхнюю часть гаджета и начать «записывать» свои поцелуи. Эти движения будут переданы на связанное устройство у партнёра.

Один набор поддельных губ стоит 260 юаней (около 3000 рублей по актуальному курсу).

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