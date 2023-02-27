Китайцы создали устройство для поцелуев на расстоянии

Устройство имитирует давление, движение и тепло губ партнёра, а также передаёт звуки поцелуев, чтобы сделать их максимально реалистичными. Люди также могут использовать устройство, когда партнёр находится поблизости, но физический контакт невозможен — например, если у кого-то есть инфекция полости рта или Covid.

Устройство работает через интернет. Пользователям нужно вставить свой смартфон в верхнюю часть гаджета и начать «записывать» свои поцелуи. Эти движения будут переданы на связанное устройство у партнёра.

Один набор поддельных губ стоит 260 юаней (около 3000 рублей по актуальному курсу).