Китайцы вряд ли выкупят немецкие заводы по производству микросхем

Более мягкие меры, такие как судебный запрет, были недостаточны для устранения выявленных угроз, добавили источники.

Опасения по поводу степени влияния Китая на немецкие компании проявились в прошлом месяце, когда Олаф Шольц, канцлер Германии, протолкнул решение о разрешении китайскому судоходному гиганту Cosco купить долю в терминале в крупнейшем порту страны, что вызвало беспрецедентный протест в его собственной правящей коалиции.

Это решение также вызвало гневную реакцию Министерства иностранных дел, которое предупредило, что инвестиции непропорционально расширят стратегическое влияние Китая и откроют для Китая возможность политически использовать часть критической инфраструктуры Германии в случае кризиса.