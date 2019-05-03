Китайцы вычисляют мусульман в стране с помощью цифрового сканирования

Эти рамки устанавливают в качестве контрольно-пропускных пунктов на входах в правительственные здания и различные общественные места в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. Как сообщает правозащитная организация Human Rights Watch, досмотровые системы в основном используются для сбора данных о мусульманах, проживающих в районе.

Все данные с рамок отправляются в Интегрированную платформу совместных операций (Integrated Joint Operations Platform, IJOP), полицейскую программу, которая собирает информацию о людях и помечает тех, кто считается потенциально опасным. Сообщается, что в базу попадают данные удостоверений личности, файлы с биометрическим сканированием лица, показатели роста и других параметров тела, а также IMEI смартфона.