Китайцы выпустили умное зеркало для спортивных упражнений

Новое зеркало для фитнеса Baidu — это, по сути, и есть большой экран, который выглядит как зеркало в полный рост. Smart Fitness Mirror выпускается в двух версиях: Pioneer Edition по цене 4199 юаней (около 48 тысяч рублей) и Flagship Edition по цене 4699 юаней (около 54 тысяч рублей).

В выключенном состоянии гаджет выглядит как обычное зеркало в полный рост. А во включённом начинает работать 43-дюймовый IPS-экран. На нём появляется виртуальный тренер. Это помогает пользователю смотреть на себя и заниматься спортом. Он может корректировать положение своего тела.

Зеркало также оборудовано датчиком изображения, может записывать видео в качестве 2K и 60 fps. Устройство оснащено восьмиядерным процессором для задач искусственного интеллекта.