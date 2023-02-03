Наука и технологии
20:30, 03 февраля 2023
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Китайцы выпустили в продажу квантовый компьютер

Первого заказчика не раскрывают

Китайская компания Origin Quantum объявила о начале поставок своего первого коммерческого квантового компьютера под названием Wuyuan.

Китайцы выпустили в продажу квантовый компьютер

Фото: Origin Quantum

Wuyuan использует 24 кубита, но неясно, сколько там квантовых вычислительных блоков (QPU). Сообщается, что квантовый компьютер поставляется с соответствующей операционной системой, программным обеспечением и платформой облачных вычислений, которая позволяет совместное удалённое использование.

Origin Quantum не раскрывает заказчика, которому она отправила свою систему. Стоимость тоже неизвестна.

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