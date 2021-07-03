Китайцы выпустят конкурента видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1080

Это будет первая модель высокого уровня от китайского производителя Jingjia Micro из городского округа Чанша. Выйдет она в третьем квартале 2021 года. Вообще говоря, выйдет серия JM9. Она будет состоять из моделей JM9231 и JM9271. Если первая будет конкурентом GeForce GTX 1050, то вторая — GeForce GTX 1080 и AMD Radeon RX Vega 64. Оба GPU будут изготовлены по 28-нм техпроцессу.

Старшая модель также будет поддерживать интерфейс PCIe 4.0, у неё будет до 16 ГБ памяти HBM. GPU будет работать на частоте 1800 МГц. JM9271 будет потреблять 200 Вт, а JM9231 — 150 Вт.