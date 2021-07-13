Китайцы вырастили космический рис на Земле

Зёрна держали на борту автоматической лунной станции «Чанъэ-5», которая полетела в космос в ноябре 2020 года. Всего там побывало 40 граммов семян. Они подверглись влиянию космической радиации, а затем вернулись на Землю. Тут учёные начали их проращивать в лаборатории. После этого рис высадили на экспериментальных полях.

Учёные говорят, что первый урожай уже собран. Эти зёрна снова будут исследовать, попытаются даже вывести новые сорта риса, устойчивые к изменениям климата и заболеваниям. Если всё пройдёт хорошо, китайцы будут как сеять новые сорта внутри страны, так и продавать их за рубеж.