Китайцы заменят российские двигатели на истребителях собственными

Об этом пишет «Военное обозрение», ссылаясь на китайское телевидение. Сообщается, что речь идёт о двигателе Taihang-10 (или WS-10). Это турбореактивная установка с управляемым вектором тяги, в которой используется технология снижения видимости инфракрасного излучения. Двигатели уже прошли опытную эксплуатацию на истребителях J-10, J-15 и J-16.

Последняя модификация WS-10 будет использоваться на самолётах J-20. Двигатели позволят заменить российские АЛ-31Ф. Причём это сделает истребители менее заметными. Также известно, что поверхность сопла покрывается специальным составом на основе серебра.

Точных сведений о тяге последней версии китайского двигателя нет.