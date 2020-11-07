Китайцы запустили первый в мире спутник для связи 6G

Спутник вывели в космос на лёгкой ракете-носителе «Чанчжэн-6». На борту также находились десять аргентинских аппаратов. То есть это был первый раз, когда китайская ракета-носитель нового поколения вывела иностранные спутники в космос.

Экспериментальный 6G-аппарат разработали в компании Chengdu Guoxing Aerospace Science and Technology совместно с Китайским университетом электронных наук и технологий и фирмой Beijing MinoSpace Technology. Спутник будет использоваться для проверки работоспособности технологии 6G в космосе. Диапазон частот связи шестого поколения будет расширен с того, что используется в 5G, до терагерцового. Это будет первый технический тест терагерцовой связи в космосе.

Ожидается, что 6G обеспечит скорость в 100 раз больше, чем 5G.